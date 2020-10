Albignasego - Un'anziana è deceduta nell'incendio divampato nella propria abitazione di Albignasego, in via Sant'Eurosia. Il fatto si è verificato nella mattinata. La donna sarebbe deceduta in seguito alle esalazioni di fumo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA