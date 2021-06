PADOVA Sono finiti nei guai per associazione a delinquere. Emettevano fatture false, truffavano e producevano false dichiarazioni fiscali. Sono 17 le misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile e dalla Guardia di Finanza di Vicenza nell'indagine coordinata dalla Procura berica. Agli arresti domiciliari anche la commercialista padovana Nicoletta Gallo, quarantenne, nata a Camposampiero e residente ad Albignasego in via Tito Livio, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati