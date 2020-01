Blitz degli animalisti, sparisce il cane: «Basta o torniamo per te»

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Un cane sparito, un edificio imbrattato e un pesante sospetto: che l'animale possa essere stato rubato da qualcuno per farla pagare al suo proprietario. Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda che ha macchiato il fine anno di un cinquantottenne di Albignasego e su cui stanno indagando i carabinieri del paese. Due i fatti certi: il primo è che dal giardino dell'abitazione dell'uomo in via Petrarca fra il 30 e il 31 dicembre è sparito il cane da caccia che aveva da poco acquistato. Il secondo è che, proprio in quei giorni, sulla facciata dell'edificio di fronte è comparsa una scritta inquietante: Basta cani o torniamo per te. Un messaggio vergato con una bomboletta spray, a firma Alf. Una sigla che, visto il contenuto, è stata ben presto ricondotta al movimento animalista Animal liberation front (Fronte di liberazione animalista, ndr). Tempi, luogo e circostanze lasciano pochi dubbi sul fatto che i due elementi siano collegati.



LA SCOPERTA

Il primo gennaio sono stati informati anche i carabinieri, dopo che alcuni residenti della zona si sono accorti dello sgradevole graffito. Il messaggio non è facile da vedere poiché si trova sulla facciata interna di una palazzina di proprietà dell'Ater, all'angolo tra via don Schiavon e via Petrarca. Palazzina che in questo periodo è in fase di ristrutturazione e dunque disabitata. «L'ultimo giorno dell'anno passando abbiamo notato che la recinzione da cantiere era stata aperta e, sporgendoci all'interno, abbiamo notato la scritta. Temevamo che qualcuno volesse occupare abusivamente lo stabile e per questo abbiamo chiamato le forze dell'ordine - spiegano due donne che vivono poco lontano - certo una simile minaccia non fa stare tranquillo nessuno nel vicinato».



La casa popolare invece nulla avrebbe a che fare con la storia, ma sarebbe diventata solo il mezzo per dare spazio a quella che sempre più va concretizzandosi come una vera e propria minaccia. Lo ritengono gli inquirenti, che in questi giorni hanno raccolto la querela sporta dal cinquantottenne. L'uomo infatti ha denunciato la sparizione del suo bracco tedesco, un cane da caccia che aveva con sé da poche settimane, regolarmente munito di microchip. L'animale veniva tenuto nel giardino di casa, in un recinto che sarebbe stato forzato così come una catena e il cancelletto d'ingresso. Poche ore dopo è comparso il messaggio animalista sul muro, esattamente di fronte al box e al cortile. Il proprietario, che vive da solo, ha riferito di non aver mai ricevuto in precedenza minacce o intimidazioni. In passato si dedicava alla caccia e ha sempre avuto dei cani, ma pare che nessuno si sia mai scontrato con lui per tali motivi. Ad Albignasego non si sono mai registrati episodi simili legati all'ambiente animalista. Il quadro investigativo fa al momento propendere per un'ipotesi precisa: qualcuno si sarebbe impossessato del cane, portandolo via o liberandolo, per punire il proprietario vergando poi il messaggio con la bomboletta sull'edificio davanti a casa sua come una sorta di monito. Azioni che, se provate, avrebbero seri risvolti penali per gli autori con accuse che vanno dal furto al danneggiamento. Senza dimenticare poi che a essere imbrattato è stato un palazzo dell'Ater, che a sua volta sporgerà querela per il danno subito.

Serena De Salvador © RIPRODUZIONE RISERVATA