Ater, ultimatum alle famiglie: «Fuori o perdete tutti i diritti»

di Francesco Cavallaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALBIGNASEGO - «Se le quattro famiglie in affitto nella palazzina Ater di via don Antonio Schiavon, nel pieno centro della cittadina, non se ne andranno al fine di permettere i lavori di riqualificazione della stessa verranno cancellate dalla graduatoria relativa all'emergenza abitativa». Ieri mattina l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale ha inviato quattro raccomandate con ricevuta di ritorno ad altrettanti nuclei famigliari interessati chiedendo di esprimere una volta per tutte la loro adesione spontanea ad un trasferimento temporaneo (il tempo di risistemare l'immobile, stimato in circa un anno). Altrimenti, come fa presente il presidente di Ater Padova Gianluca Zaramella, andranno incontro a quella che tecnicamente viene definita decadenza.