Sbanda, cade e la moto s'incendia: morto centauro di trent'anni

PADOVA - Tragici sviluppi del gravissimo incidente di ieri sera in via Armistizio, traIl motociclista 30enne finito fuori strada,, è deceduto in ospedale per la gravità delle ferite riportate.La dinamica è al vaglio della polizia locale, ma il ventauro sarebbe entrato in collisione con l'auto condotta da una giovane di, 28enne.La sua moto dopo lo schianto si è incendiata per la benzina caduta sull'asfalto. Il centauro è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova.