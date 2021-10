Alberto Biasi, una mostra e onori internazionali: «Ho scelto di vivere a Padova ma mi sento un immigrato»

PADOVA - Il grande successo internazionale viaggia per oltre sessant'anni di sperimentazione: l'arte come visione che suscita emozione di cui parte integrante è lo spettatore. Le sue opere hanno ormai girato il mondo. Sono volate fino a Honolulu, alle Hawaii, hanno attraversato tutta l'Europa, la Russia, la Cina, il Giappone, il Sudamerica. Alberto Biasi, anno dopo anno, a partire dagli esordi nel Gruppo N, parte della storia dell'arte italiana e non solo, ha visto le sue creature cinetiche sempre più apprezzate dal pubblico e dalla critica, con quotazioni in continua ascesa. A 83 anni portati con leggerezza, inesauribile energia e una buona dose di combattività non avrebbe più bisogno di conferme. Non può però non lusingarlo la mostra antologica Alberto Biasi. Un tuffo nell'arcobaleno, che Roma gli dedica dal 13 ottobre al 20 febbraio all'Ara Pacis, una monografia che racconta il suo intero percorso dagli esordi ai giorni nostri. «Certo, mi fa un grande piacere, anche se la mia massima soddisfazione è stata la mostra all'Hermitage di San Pietroburgo, con il catalogo e il mio nome scritti in cirillico. Non è cosa di tutti i giorni per un artista italiano».



LA FAMA

Come spesso capita, Biasi è quasi più apprezzato in Italia e all'estero che nella sua città, Padova. «Ho deciso di vivere e lavorare qui, al contrario di altri, ma mi sento un immigrato. Non mi riconosco più nelle politiche culturali cittadine. Faccio un esempio: non è mai stata organizzata una mostra dedicata a Maurizio Cattelan, padovanissimo, uno degli artisti più pagati al mondo. E poi manca l'orgoglio: al Louvre c'è ancora un San Sebastiano di Mantegna definito pittore veneziano, di Isola di Carturo. Ma è una frazione di Piazzola sul Brenta, era anche lui padovano. Nessuno si è mai preoccupato di far correggere la dicitura». La vis polemica, come si può capire, non gli manca.

Nato il 2 giugno del 1937, Biasi ha debuttato alla fine degli anni Cinquanta. La prima soddisfazione gli arriva nel 1959 con il primo premio della IV Biennale Giovanile d'Arte di Cittadella: glielo consegnò Virgilio Guidi. Nel 1960 espone insieme ad Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Piero Manzoni e altri artisti europei alla Galleria Azimut di Milano. Nello stesso anno, con Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi e Manfredo Massironi forma il Gruppo N, poi sciolto nel 1967. «Lo abbiamo chiamato così perchè n in matematica è un numero indeterminato. Esprimeva bene il senso della nostra sperimentazione: rifiuto dell'arte individualista, il gruppo come luogo di discussione e confronto con significato anche sociale, l'arte come scienza non come istintività». Intorno ai vent'anni, arrotondava come bigattino, consulente per i bachi da seta («mio padre era dirigente dell'Ispettorato Agrario»), e con lo spoglio, la domenica, delle schedine dell'allora Sisal.



GLI STUDI

Poi gli studi di Architettura, abbandonati per dedicarsi definitivamente alla ricerca artistica, e l'insegnamento alle scuole medie e superiori proseguito per oltre trent'anni. La sua arte, diventata in a solo dopo lo scioglimento del Gruppo N e riconosciuta in tutto il mondo, è una continua, incessante, inesauribile sperimentazione del movimento e dell'interazione che l'opera suscita in chi la osserva. Lamelle, sovrapposizioni di piani, giochi di luci, illusioni ottiche tridimensionali passano attraverso uno studio che spazia negli anni dalle Trame alle Torsioni, dai Rilievi Ottico-Dinamici ai Politipi fino agli Assemblaggi. «Le mie opere - spiega - sono concepite in un'ottica scientifica, sono il risultato di piani spaziali diversi che entrano in gioco con l'occhio umano. Le mie gocce, le mie macchie rendono visibile l'invisibile. E senza lo spettatore e le sue emozioni non esistono».

Ma gli esordi sono stati pionieristici persino per l'epoca. Storiche rimangono La mostra chiusa e La mostra del pane del Gruppo N. «Partimmo dalla stanza di un'affittacamere, diciamocelo, un'ex casa chiusa. Di qui l'idea di fare una mostra alla quale la gente era invitata a non entrare perchè non c'era nulla da vedere. Ma il critico del Gazzettino, Orio Vidolin, sbirciò dentro e scrisse un pezzo parlando di opere di ottima fattura. La curiosità divenne tanta». Biasi, nella sua variegata attività, è stato anche presidente dell'Ente provinciale del Turismo tra la fine degli anni 70 e i primi 80 («era l'epoca delle larghe intese, andai in quota al Pci»), promuovendo politiche culturali soprattutto per le nuove generazioni. Ma cosa pensa dell'arte contemporanea? «Si sta rimasticando quanto già fatto, ci si è fermati. É un'arte legata al mercato, tutta un'altra cosa rispetto alle nostre sperimentazioni».