Le opere clonate di Alberto Biasi finiscono in un negozio cileno

PADOVA - I quadri dell'artista padovano Alberto Biasi sono stati clonati e distribuiti in serie in una grande catena del commercio di arredamento per la casa in Cile, la 'Sodimac'. A denunciarlo lo stesso artista, che tre anni fa aveva subito un'altra contraffazione con la catena francese Maisons du Monde. «Qualche giorno fa - ha spiegato Biasi - mi ha chiamato un amico mostrandomi un mio quadro in vendita in uno di questi negozi; dietro vi era scritto 'made in Chinà. Si trattava di un quadro identico a una mia produzione fatta negli anni '70. Grazie all'intervento di Marco Ricci, mio caro amico nonché consigliere diplomatico presso il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo a Roma, siamo riusciti a intervenire con l'imprenditore cileno a capo di questa catena di negozi, che recentemente ha pure ricevuto la nomina di cavaliere del lavoro, che ha ritirato dai suoi store tutti i quadri contraffatti». Come per il caso precedente il produttore dei falsi è cinese: «Nonostante le mie denunce ai carabinieri e alla Procura della Repubblica - ha concluso l'artista veneto - non siamo ancora riusciti a trovare i falsari, sono deciso a proseguire la battaglia con tutti i mezzi possibili per difendere la mia arte». © RIPRODUZIONE RISERVATA