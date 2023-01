PADOVA - Tra ambientalisti e Comune è scoppiata la guerra per l'abbattimento dei 119 alberi di via Friburgo. Comitati di cittadini e frange di attivisti per la difesa del verde, attraverso un legale, hanno presentato un esposto alla Corte dei conti. Nel mirino sono finiti i 600 mila euro, stanziati da palazzo Moroni, per disboscare l'area e installare una barriera fonoassorbente.

Nel documento si chiede di indagare sulla spesa sostenuta dalle casse comunali. Se quel denaro pubblico è stato utilizzato in maniera legittima. Sul punto il vicesindaco Andrea Micalizzi non ha alcun dubbio: «La maggiore parte di quegli alberi erano malati. Ne impianteremo molti di più. E poi le barriere fonoassorbenti erano chieste dalle famiglie residenti in zona da ormai una trentina d'anni. Era nostro dovere intervenire».

I FATTI

Lo scorso primo dicembre, nel cuore della notte, un'area di verde è stata fatta sparire in un lampo. Gli attivisti hanno calcolato che l'amministrazione comunale, ogni diciassette secondi, è riuscita ad eliminare per sempre un albero. Un blitz messo in atto, sempre secondo gli ambientalisti, per evitare problemi di ordine pubblico, nel momento in cui i sette comitati avevano promesso di legarsi agli alberi.

I manifestanti, forti delle 34 mila firme raccolte on line contro l'eliminazione del boschetto, hanno anche ingaggiato alcuni avvocati per ottenere una consulenza tecnica-legale mirata a ricostruire l'iter amministrativo relativo alla distruzione degli alberi e all'edificazione della barriera.

Ma c'è più, perchè è stata affidata all'Isde (International Society of Doctors for the Environment) meglio conosciuta come associazione Medici per l'Ambiente, una consulenza di valutazione ambientale. L'associazione, in questa battaglia per il verde, è vicina ai comitati Stanga, Difesa alberi e territorio, No quarta linea, 2SI acqua bene comune, San Bellino sicuro, San Gregorio Barbarigo e Laboratorio Pontevigodarzere. Nel 2021 il comitato Stanga, attraverso una segnalazione ai carabinieri della forestale, voleva bloccare il progetto della barriera fonoassorbente e dell'abbattimento degli alberi.

Ma l'Arma ha fatto sapere che su quell'area di verde non c'era alcun vincolo ambientale. Tuttavia è stato indicato di evitare di sradicare le piante in primavera, quando gli uccelli nidificano. Da anni, in quel boschetto cittadino, si sarebbe insediata una colonia denominata picchio verde di notevole interesse dal punto di vista faunistico oltre a cinciarelle, civette, codirossone, capinere, cornacchie, colombelle, colombacci e tortore dal collare. Insomma per gli ambientalisti è stato causato un grave danno alla fauna locale.

IL COMUNE

Il vicesindaco Andrea Micalizzi ha difeso in pieno l'operazione dell'abbattimento degli alberi e della installazione della barriera fonoassorbente.

«La commissione consiliare - ha spiegato - ha messo in evidenza come un numero considerevole di quegli alberi fosse malato. E visto quanto sta accadendo negli ultimi tempi con piante ad alto fusto che cadono, l'operazione di abbatterli era necessaria. Detto questo di alberi in quella zona ne andremo a impiantare più di prima». Il vicesindaco ha poi chiarito il perchè dell'intervento: «Da trent'anni chi abita in quel quartiere, attraverso svariate raccolte firme, ha chiesto al Comune di agire per eliminare il rumore. Noi abbiamo eseguito una perizia acustica ed effettivamente abbiamo riscontrato il superamento dei decibel consentiti per legge. Ed ecco che abbiamo deciso di operare al meglio per venire incontro ai cittadini e risolvere il problema».