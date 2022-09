Due Carrare, era ritrovo di persone con precedenti: la Questura chiude l'albergo per 10 giorni

DUE CARRARE - Ritrovo di persone pericolose, questo il motivo che ha spinto la Questura padovana a chiudere per 10 giorni l'albergo "Il Noce" di Due Carrare, intestato a una 71enne. La sospensione dell'attività di struttura ricettiva è scattata dopo alcuni controlli.

Lo scorso 10 settembre gli agenti delle Squadre mobili di Pordenone e Padova hanno proceduto al fermo di tre persone straniere responsabili di reati contro il patrimonio che alloggiavano in quell'albergo. La titolare non aveva inserito i nominativi nel portale della Questura, anche se è obbligatorio. Per questo la 71enne è stata denunciata. E poi il 27 settembre è stato effettuato un altro controllo con la guardia di finanza e l'Ulss 6 durante il quale sono emerse altre violazioni amministrative anche in tema di igiene: per questo era stata sospesa subito l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Anche quel giorno è stato trovato un ospite non registrato, altre tre avevano precedenti.