Immigrato in coda s'infuria e picchia due agenti: è recidivo

PADOVA - I poliziotti lo conoscevano bene., nigeriano di 31 anni in attesa di uno status da rifugiato, negli ultimi anni era già stato arrestato per spaccio di droga e per aver sequestrato tre operatori della cooperativa Edeco dentro uno stanzino. Ieri mattina ha perso un’altra volta la testa. Ha fatto irruzione all’Ufficio Immigrazione della Questura chiedendo una casa, poi ha aggredito con calci e pugni due agenti e uno è finito in pronto soccorso. Il migrante è stato arrestato.