PADOVA - Un vero e proprio plebiscito ha affidato a Franco Destro l’incarico di guidare l’Aics Padova. Dal congresso straordinario, tenutosi venerdì 30 giugno, la volontà delle 300 associazioni culturali e sportive e dei 35 mila associati è stata univoca: su 115 voti 112 per Destro, che segnerà quindi la rinascita dell’Aics Padova. Si concludono infatti i 6 mesi di commissariamento straordinario richiesto dall’allora presidente Katiuscia Di Medio, che aveva denunciato al procuratore sociale delle irregolarità amministrative e gestionali nella precedente presidenza di Angelo Trifiletti.

Secondo le ricostruzioni di voci interne all’ente all’epoca dei fatti Trifiletti aveva dovuto cedere la presidenza all’allora moglie Di Medio perché diventato incompatibile, dato che aveva assunto una carica nella direzione nazionale Aics. Dopo qualche anno Di Medio notò e segnalò delle irregolarità nel suo operato, su queste segnalazioni l’Aics nazionale sta ora indagando a partire dal materiale fornito. Dopo la fase di transito del commissario Tino Fagionato le associazioni tornano ad esprimere il loro presidente, tante le idee di Franco Destro per il futuro del primo ente di promozione sportiva del padovano, a partire proprio da tutte le associazioni che gli hanno dimostrato fiducia. «Sull’indagine all’ente promossa da Roma - dichiara il neo presidente - attendiamo un responso, ma per ora ci concentriamo sull’obiettivo di ricostruire l’Aics».

IL PROGRAMMA

«In questo periodo ho girato moltissimo nella provincia per cercare l’appoggio delle associazioni alla nostra lista, e oggi sono orgoglioso della fiducia ricevuta - prosegue Destro -. La nostra provincia è grandissima e piena di belle realtà che sorreggono il tessuto sportivo e culturale padovano con passione e tanta voglia di fare. Non sarà facile ripartire ma sono sicuro che coinvolgendo i nostri associati il nostro lavoro sarà più semplice: in tutti i responsabili delle associazioni ho visto illuminarsi gli occhi quando parlano di sport e cultura, questa è la nostra forza che riusciremo ad esprimere solo facendo rete con tutte le nostre associazioni e creando una “nuova comunità” forte ed inclusiva, che persegua gli obiettivi associativi dell’Aics». Un lavoro che non sarà semplice per Franco Destro, tecnico sportivo classe 1961 da oltre 30 anni nell’Aics, che aggiunge la carica di presidente provinciale a quella di coordinatore nazionale del settore karate.

Non sarà facile ripartire non solo per le questioni rimaste aperte dal commissariamento, ma anche per gli strascichi pandemici che hanno colpito il mondo associazionistico: «Il covid è stata una bastonata per il nostro settore- spiega Destro -, le nostre associazioni sono ancora in trincea ma hanno una grandissima voglia di mettere a posto ripartendo dalla cultura e dallo sport, che sono la base della nostra società». Per ripartire affiancheranno Destro nel direttivo dieci nuovi eletti: alcune figure storiche dell’Aics, dirigenti di associazioni sportive, culturali e di formazione che vantano importanti curricula sia nel mondo associativo che a livello professionale, ma anche un direttivo giovane con volti nuovi.

Una composizione intergenerazionale così che il nuovo direttivo, oltre a rappresentare il tessuto sportivo padovano, possa portare nuova linfa vitale all’ente sportivo. «Per incentivare lo sport e la cultura bisogna valorizzare tutto quello che di positivo già c’è in giro e farlo conoscere - continua il nuovo presidente -, per questo abbiamo messo nel direttivo rappresentanti di tutte le discipline sportive e delle realtà sociali, ma anche tanti nuovi giovani che ci daranno una mano con i nuovi metodi social e le piattaforme, coinvolgere i giovani nella gestione è il modo migliore per ripartire con idee nuove, vogliamo una gestione dinamica e propositiva che abbia il coraggio di migliorare dove è necessario e che aumenti il contatto con il territorio». Con un nuovo presidente e un direttivo rinnovato l’Aics Padova volta pagina e inizia un nuovo capitolo.