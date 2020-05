CAMPOSAMPIERO - Tutti ordinatamente in fila in auto, come si fa nei fast food in America. Solo che qui si gusta cibo da agriturismo esclusivamente “made in Italy”. Da venerdì sera a Fratte di S. Giustina in Colle è possibile accedere al “drive in” gestito da Giovanni Zuanon, lo chef internazionale ritornato dagli States, dopo aver lavorato con Cipriani ed altri big della ristorazione mondiale. Lo “Zua drive in” ha già richiamato la prima sera decine di clienti da tutto il camposampierese e e continuerà così a lungo, vista l’emergenza Covid.

IL MECCANISMO

Come funziona lo spiega direttamente Giovanni Zuanon: «Il cliente arriva al nostro locale in via Fontane bianche e rimane sempre seduto in macchina. Ordina comodamente la sua cena e senza mai scendere dall’automobile paga alla cassa che abbiamo sistemato dentro il locale. Rispettando tutte le disposizioni in vigore per l’emergenza coronavirus e le norme igienico-sanitarie per prevenire ed evitare la diffusione del covid-19, l’avventore percorre il tragitto verso l’uscita fino a quando, dalla parte opposta del locale oggi chiuso al pubblico, da una finestra gli verrà consegnato il cibo acquistato».

Lo chef Giovanni e la sua famiglia sono entusiasti dell’idea e sono convinti che qualcosa bisognava inventarsi per ripartire: «Siamo i primi in Italia ad offrire questo servizio di agriturismo con spuntini - afferma- Crediamo davvero che la qualità dei nostri prodotti realizzati in casa e il servizio innovativo alla clientela, in assoluta sicurezza, ci consentano di fare molto bene. D’altronde sono tornato dall’America per mettere a frutto tutta l’esperienza che ho accumulato negli anni. Spesso persone famose e importanti nel mondo della ristorazione dagli States vengono a farmi visita».

La storia dello chef di Fratte che ha fatto fortuna in America, in realtà, è un successo di tre fratelli che hanno deciso di investire i loro talenti nel nostro Belpaese. Giovanni, vero e proprio enfant prodige della cucina mondiale, a soli 17 anni è emigrato negli Usa, ed è diventato in poco tempo un manager di fama internazionale. A 27 anni ha ricoperto il ruolo di general manager del “food and beverage”, il primo hotel di Arrigo Cipriani a Bevery Hills. Da quel momento è iniziata la scalata al successo con la “Zuanon hospitality”, la società che conta nel mondo ad oggi 22 aperture di ristoranti (12 ristoranti aperti a Manhattan, 5 a Los Angeles di cui tre di sua proprietà) e 55 ristoranti nel mondo con tremila dipendenti del gruppo Serafina di New York di cui era direttore operativo del franchising.

Il richiamo dell’amata patria è stato forte come quello di rilanciare la “storica” azienda di famiglia portata avanti, da 14 anni, dai fratelli Massimo e Andrea. Da venerdì scorso a Fratte, grazie a Giovanni lo chef maturato tra gli yankee, ora si respira decisamente un clima più statunitense con la novità dello “Zua drive in”.

