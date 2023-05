AGNA (PADOVA) - Cede il manto stradale nella notte, anche a causa delle intense piogge di questi giorni e di un platano pericolante le cui radici hanno compromesso la sicurezza della provinciale, che da metà giornata è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione dell'albero.

Il cedimento

Il fatto è accaduto lungo la SP3, nel tratto di via Ceperneo, al chilometro 27+500 sulla direttrice Arre-Agna nel territorio di quest'ultimo comune, con un principio di cedimento del manto stradale a causa di un platano malfermo e pericolante. Già nella mattinata di venerdì un automobilista che si trovava a transitare lungo la strada, che è di fatto la via diretta che collega Agna con Padova, aveva segnalato la criticità al Comune, che attraverso l' Ufficio Tecnico aveva preso contatti con i tecnici della Provincia. «La situazione di imminente pericolo ci ha indotti a chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco per l'abbattimento del platano pericolante, non c'erano alternative. Il lavoro di urgente sistemazione della strada, spetta alla Provincia ente di competenza, informata in tempo reale dell'evolversi degli eventi», spiega il sindaco di Agna Gianluca Piva, che nella mattinata di ieri aveva firmato l'ordinanza di chiusura della strada.

Strada chiusa

Il primo cittadino insieme ad una squadra della Protezione Civile di Agna, ai Carabinieri, durante la serata e poi anche nella notte tra venerdì e sabato aveva presidiato l'area interessata dal cedimento del manto stradale, che era stata transennata dagli operai della Provincia reperibili, nel corso della serata. D'altra la parte la SP 3, nel tratto che porta dalla via del Mare in comune di Arre verso Agna è costeggiata da platani quasi secolari, ma anche dal canale Sorgaglia e quindi di tanto in tanto si verificano situazioni di pericolo. Così ieri non vi sono state alternative: il sindaco ha disposto la chiusura totale della strada per consentire ai Vigili del Fuoco di abbattere il platano pericolante e poter poi ripristinare la circolazione stradale, in attesa che poi la Provincia provveda al ripristino del manto stradale. Nel frattempo gli agnensi che dovevano raggiungere Padova, Piove di Sacco o Conselve, hanno dovuto percorrere strade alternative, o via San Siro e Bagnoli, oppure via Frapiero. A supporto dei colleghi della Protezione civile di Agna sono intervenuti in giornata anche quelli del vicino Comune di Arre: «In collaborazione tra i Comuni di Agna ed Arre, con il collega Piva abbiamo attivato i volontari della Protezione civile, che si sono aggiunti a Carabinieri e Vigili del fuoco nella gestione di questa emergenza. Collaborazione già sperimentata in esercitazioni programmate durante l'anno, che ha trovato concreta e tempestiva applicazione anche oggi», commenta il primo cittadino di Arre Michele Teobaldo. Verso sera la riapertura della SP 3: «Ringrazio di cuore i Vigili del Fuoco di Piove, i Carabinieri di Agna, i Volontari della Protezione civile, gli operai reperibili della Provincia per le operazioni condotte e spero ora in un rapido intervento della Provincia medesima per il tratto ammalorato di strada», conclude il sindaco Gianluca Piva.