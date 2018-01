di Cesare Arcolini

AGNA - Il. È accaduto ad Agna, dove un ghanese, che fino all’estate scorsa era stato ospite del, si è impossessato di una scatola di dolci in un bar e ha anche. È durata poco la fuga del migrante: dopo un paio d’ore i carabinieri l’hanno trovato mentre tentava di fuggire a piedi verso la provincia di Venezia. Nei guai è finito Omar Farouk Awudulai, 21 anni, oggi senza fissa dimora. Giovedì alle 17 il giovane è entrato nel. A quell’ora non vi erano clienti. Al titolare,i, ha chiesto un biglietto del bus, ma appena l’ha avuto nelle mani è andato su tutte le furie: a suo dire, infatti, il biglietto, che riportava la data di emissione del 3 gennaio, era già scaduto. Sandro Longo ha provato a farlo ragionare, spiegandogli che la data che fa fede è quella che viene emessa al momento della vidimazione. Non c’è stato verso: il ventunenne prima ha offeso il barista, poi ha visto sul bancone una scatola piena di confezioni di biscotti e l’ha afferrata, quindi ha sferrato un cazzotto al volto del barista ed è fuggito a piedi, dopo aver infilato la di dolci, del valore di 45 euro, in uno zaino.