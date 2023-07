Agguato ai carabinieri: uno investito, un altro grave raggiunto da colpi d'arma da fuoco

PADOVA - Un carabiniere investito e un secondo ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco nel quartiere Sacra Famiglia di Padova in vicolo Castelfidardo oggi pomeriggio 14 luglio 2023. I due carabinieri stavano eseguendo un controllo su una vettura quando l'auto è partita all'improvviso investendo un militare. Nel contempo è nata un sparatoria in cui l'altro carabiniere è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale.

+++Notizia in aggiornamento+++