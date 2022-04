PADOVA - Con l'avvio della bella stagione ritornano schiamazzi e risse in piazza Vinicio Dalla Vecchia all'Arcella, a poca distanza dalla parrocchia di San Filippo Neri. Dopo qualche mese di relativa calma, si sono nuovamente affrontati dei giovani, pare originari dell'Est, dopo aver bevuto e parlato a voce alta per tutta la sera. É accaduto sabato sera. E subito ritornano le lamentele dei residenti che da tempo protestano per il degrado della piazza.

Erano circa le 21 quando è esplosa la violenza. Impossibile dire i motivi, probabilmente futili. In tutto i giovani erano una decina e hanno iniziato a picchiarsi dandosele di santa ragione. Poi qualcuno ha chiamato la Questura e sul posto sono arrivate due Volanti: alla vista degli agenti il gruppo si è dileguato in pochi secondi. Per terra sono rimasti i segni della serata: bottiglie e oggetti vari gettati a terra.

LA PROTESTA

«Temo si ripeta il copione dell'estate scorsa - dice Nicola Munari, un residente - quando questi episodi erano ricorrenti. Questa piazza è nel più totale degrado, c'è anche lo spaccio di romeni e moldavi. Come abitanti chiediamo alle forze dell'ordine più attenzione. Persino le panchine fanno parte di questo degrado, perché spacciatori e malintenzionati ne fanno il loro quartier generale». Accoltellamenti, risse, scontri fra bande rivali. Non c'è pace per l'Arcella, dove i residenti continuano a denunciare le violenze e a chiedere un intervento più massiccio di polizia, carabinieri e vigili urbani.

IL PESTAGGIO

Violenza venerdì sera anche davanti al locale Fishmarket di via Fra' Paolo Sarpi. Un addetto della security è stato aggredito con calci e pugni da due ragazzi spagnoli. I due lo hanno pestato con insistenza, anche strattonandolo. L'aggredito è ricorso alle cure del pronto soccorso dove è stato portato in ambulanza. Ne avrà per tre giorni. Sul posto sono arrivati i vigili urbani. «Dispiace che accadano queste cose - dice Giorgio Pavan, uno dei titolari - Noi ci affidiamo ad un'agenzia per contingentare gli ingressi e per controllare che non accada nulla di fuori posto. Il mercoledì, il venerdì e il sabato abbiamo tre uomini della security che controllano la situazione».