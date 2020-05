PADOVA - Aggredita in pieno giorno, tra la gente, palpeggiata e strattonata perché lasciasse il cellulare in mezzo alla totale indifferenza. «Ho tremato per un'ora. Per fortuna non mi ha fatto del male, ma se fosse successo a una persona più indifesa di me?». É scossa M.S., 43enne padovana vittima ieri mattina di una serie di molestie e di un tentativo di furto in via Tommaseo. Mancavano pochi minuti alle 8, il sole era alto e la donna era partita a piedi dalla zona Stanga come ogni mattina per recarsi nello studio medico in cui lavora nei pressi della Fiera. Superato il parco Europa, all'altezza della concessionaria Ceccato Motors, ha vissuto uno dei minuti più agghiaccianti della sua vita. «Camminavo a lato della ciclabile con gli auricolari alle orecchie e il cellulare nella mano destra. Poco più avanti ho notato un uomo dalla carnagione scura fermo appoggiato a una bicicletta e, visto l'obbligo di distanziamento, mi sono spostata sul margine opposto del marciapiede – racconta la vittima -. Lui mi si è avvicinato ma avendo le cuffie non lo sentivo bene. Aveva due sacchetti e pensavo volesse un'informazione o provare a chiedere l'elemosina. A quel punto ho sfilato un auricolare e lui ha cercato i afferrare il mio telefonino. Ho tirato indietro il braccio ed è allora che mi ha infilato una mano nella scollatura della maglia palpeggiandomi e provando un'altra volta a sfilarmi lo smartphone».



URLA E SBERLE

La donna ha gridato con quanto fiato aveva in gola, ha scalciato e preso a sberle l'aggressore, ma nessuno è venuto in suo soccorso. «Non mi ha picchiata e non è riuscito a derubarmi ma la cosa peggiore è stata l'indifferenza generale. C'era il sole, molte persone sono passate a piedi, in bicicletta e in automobile eppure nessuno, neanche sentendomi gridare, si è fermato – spiega la vittima -. Per fortuna io ho un fisico prestante, ero alta quanto lui e sono riuscita a scrollarmelo di dosso. Ho percorso l'ultimo tratto di strada verso l'ufficio a rotta di collo perché temevo mi seguisse, invece è sparito». La 43enne ha poi fatto fronte alla giornata di lavoro per non far saltare i numerosi appuntamenti già fissati e nel pomeriggio si è recata in questura per formalizzare la querela contro ignoti.



«HO TREMATO PER UN'ORA»

«Fisicamente sto bene, ma non nego di aver tremato per un'ora. Mi sembra che avesse addosso la mascherina, ma quel contatto fisico molesto in questo periodo mi ha ancor più sconvolta – spiega -. Devo ringraziare le forze dell'ordine che hanno raccolto la mia testimonianza con grandissima umanità. Purtroppo quella zona è mal frequentata: ho cominciato ad andare al lavoro a piedi perché mi hanno rubato ben cinque biciclette, nell'ultimo mese ho cambiato itinerario perché sono costantemente bersagliata dalle molestie, dove lavoro mancano i parcheggi perciò se mi muovessi in auto dovrei comunque fare un lungo percorso a piedi. Cos'altro dovrei fare per poter circolare liberamente nella mia città? E se fosse capitato a una donna che non fosse stata in grado di difendersi? Una situazione del genere non deve accadere. Io oggi posso dire di aver paura a circolare in quella zona di Padova. Ho paura che mi riconoscano e che possa capitare di nuovo». La polizia sta ora visionando le immagini immortalate dalle diverse telecamere presenti nell'area del Pescarotto e della Fiera per rintracciare e identificare l'aggressore. Ad accompagnare la vittima in questura è stato l'amico Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro: «La cosa grave è che per quanto le forze dell'ordine lavorino in modo esemplare per scovare i delinquenti manca poi la certezza della pena. Bisogna mettere mano alle leggi e far cessare questo senso di impunità. Mi auguro che questa persona venga presa al più presto e sono fiducioso in questo senso, ma non deve accadere come in molti altri casi in cui dopo poche ore il delinquente si trova di nuovo libero».



IL PRECEDENTE

Esattamente un mese fa un'altra donna era stata vittima di un'aggressione nel rione San Carlo all'Arcella. Lì, durante una passeggiata serale sotto casa, aveva fotografato un gruppo di ragazzi ammassati in strada senza mascherina. Uno di questi l'aveva notata e seguita, fronteggiandola a suon di insulti e minacce per farsi consegnare il telefonino. La donna, di professione avvocato, era corsa a rifugiarsi in una tabaccheria fino a quando il giovane si era allontanato. Anche in quel caso la vittima aveva denunciato il fatto di non essere stata soccorsa da nessuno degli altri presenti