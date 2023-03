Padova. Ragazzina di 13 anni picchiata in mezzo alla folla da una compagna di scuola

PADOVA - Picchiata in pieno centro, tutto per un litigio nato tra i banchi di scuola. Nel pomeriggio di ieri, 18 marzo, una 13enne è stata aggredita in Prato della Valle, a Padova, da una coetanea con l'aiuto di alcuni ragazzi più grandi. La mamma ha sporto denuncia ai carabinieri.

Ragazzina picchiata in Prato della Valle

La ragazzina era in giro con alcuni amici quando ha ricevuto una telefonata. Era una compagna di scuola che voleva un chiarimento: la 13enne avrebbe detto delle bugie sul suo conto. La giovane ha negato tutto ma ha accettato di incontrarla per dirglielo di persona. Si sono viste, si sono parlate e sembrava tutto a posto. Ognuna se ne è andata per la propria strada. Poco dopo, un'altra telefonata, un'altra richiesta di incontro. E a quel punto sarebbe caduta nella trappola. Ad aspettarla, oltre alla sua compagna di scuola, altri 5 ragazzi più grandi. La vittima sarebbe stata immobilizzata e picchiata nel bel mezzo della folla. Una volta tornata a casa la 13enne ha raccontato tutto alla madre che si è precipitata dai carabinieri a fare denuncia. Entrambe le ragazzine frequentano una scuola media in provincia e il sindaco domani, lunedì 20 febbraio, farà controllare l'istituto per evitare che si verifichino altre aggressioni o ritorsioni.