Agenti della Polfer aggrediti durante un controllo, la denuncia del sindacato

PADOVA - Due agenti della polizia ferroviaria di Padova sono stati aggrediti da uno straniero, già conosciuto dalle forze dell'ordine, fermato per un controllo. A denunciare il fatto, avvenuto mercoledì sera, è il sindacato di polizia Sap. I poliziotti sarebbero stati colpiti dal soggetto fermato, di nazionalità romena, negli uffici della Polfer, riportando lesioni per tre giorni di prognosi.



Poi, portato nelle celle di sicurezza della Questura, l'uomo ha dato di nuovo in escandescenze ed è stato accompagnato in ospedale. «Ci chiediamo - ha commentato la segreteria provinciale del Sap - come il Questore di Padova non abbia ritenuto opportuno predisporre l'espulsione di questo delinquente che per ben tre volte almeno si è reso protagonista di fatti così gravi, di violenza, oltraggio e lesioni nei confronti di questi nostri colleghi. Ci chiediamo inoltre il motivo per cui la Direzione Questura non abbia predisposto l'utilizzo del Taser presso gli uffici della sezione volanti, costringendo al contatto fisico i poliziotti che sono dovuti entrare nella cella di sicurezza, immobilizzare il soggetto prima di accompagnarlo in ospedale».

