Afferra anziana e la trascina fuori dall'auto, poi la scaraventa a terra: arrestato 35enne

VIGODARZERE - Aggredisce due persone: arrestato un 35enne. Verso le ore 16.30 di ieri, i Carabinieri della Stazione di Vigodarzere (Padova) hanno arrestato, M.M, nato in Togo nel 1985, senza fissa dimora, accusato del reato di violenza privata.



Il 35enne, verso le 16.15, si è avvicinato a un veicolo in sosta nella piazza Mercato di Villanova di Camposampiero, a bordo del quale vi era una donna di 79 anni, con problemi di salute, che stava attendendo il marito, di un anno più giovane, impegnato nell’effettuare un prelievo allo sportello ATM dell’ufficio postale. Lo straniero ha bussato al vetro della vettura e la donna ha aperto lo sportello per vedere cosa volesse. Subito dopo, il 35enne l'ha afferrata violentemente, trascinandola fuori dalla vettura e scaraventandola a terra. A quel punto è entrato nell'auto, mentre il marito della vittima, accortosi di quanto era accaduto, si è precipitato a soccorrere la moglie.



Lo straniero, intenzionato a non uscire dal veicolo, ha spitno con brutalità l’anziano che è caduto a terra, a sua volta. Per fortuna un passante, accortosi dei due anziani in difficoltà, si è avvicinato per assisterli, provocando la fuga dell’aggressore. Pochi istanti dopo, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Vigodarzere in servizio esterno di prevenzione, è giunta sul luogo dopo essere stata attivata dalla centrale operativa di Padova che aveva ricevuto la segnalazione dallo stesso cittadino intervenuto per far cessare la violenza.



Grazie alla precisa descrizione fornita all’operatore delle Centrale Operativa, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare lo straniero, a poca distanza dal luogo in cui si erano svolti i fatti. Quest’ultimo, appena visti i militari, ha tentato la fuga ma, dopo un inseguimento per un tratto di circa 500 metri, è stato bloccato e tratto in arresto. Il Pubblico Ministero, informato dell’accaduto, ha disposto che l’arrestato venisse trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Compagnia di Padova, fino alla celebrazione dell’udienza con rito direttissimo. Ultimo aggiornamento: 14:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA