PADOVA - L’aggressione di domenica pomeriggio all’interno del McDonald's di piazzale della Stazione, non è riconducibile a un regolamento tra bande rivali. A ferire con un coltello il kosovaro di 19 anni sarebbe stata una coppia di albanesi. La vittima avrebbe importunato la ragazza del suo aggressore, e lui per vendicarsi lo ha colpito. Il pubblico ministero Andrea Zito, titolare delle indagini, ha iscritto i due albanesi di circa trent’anni sul registro degli indagati per il reato di lesioni. Il ragazzo, ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale civile è stato dimesso con una prognosi di ventuno giorni.



IL FATTO



Il 19enne originario del Kosovo domenica pomeriggio, insieme alla sua compagnia di amici, si è recato al McDonald di piazzale della stazione. Con i suoi coetanei avrebbe alzato il gomito, bevendo diversi bicchieri di birra. Mentre se la spassava, ha notato una ragazza, sui trent’anni, albanese. L’ha trovata molto carina e già un po’ alticcio, le si è avvicinato facendole una serie di apprezzamenti. La giovane non ha gradito, ma lui avrebbe proseguito continuando a importunarla anche con frasi pesanti. In aiuto della trentenne è arrivato il suo fidanzato. Anche lui albanese ha detto al kosovaro di allontanarsi dalla sua donna e di lasciarla in pace. Il 19enne lo ha preso come un affronto e sono volati insulti e minacce.

L’albanese non ci ha più visto, ha estratto dalla tasca dei pantaloni un coltellino e lo ha colpito a una guancia. Poi, insieme alla compagna, si è allontanato dal locale. All’interno del McDonald è scoppiato il panico. Il ragazzo kosovaro si teneva con le mani il volto insanguinato e sul piazzale della Stazione è intervenuta una pattuglia della polizia e un’ambulanza del Suem 118.



LE INDAGINI



Il 19enne è stato trasporto al pronto soccorso, dove i medici gli hanno applicato sulla guancia alcuni punti di sutura e lo hanno dimesso con una prognosi di 21 giorni. Il ragazzo agli inquirenti ha racconto chi lo aveva aggredito con una coltellata in faccia. Ai poliziotti ha descritto la coppia di albanesi. Gli agenti hanno poi passato al setaccio le telecamere della videosorveglianza all’interno del McDonald e quelle installate sullo scalo ferroviario. E sono così risaliti, in meno di ventiquattro ore, ai due fidanzati. I due cittadini albanesi agli investigatori hanno raccontato di essere stati minacciati e offesi dal quel giovane, quasi sicuramente sotto l’effetto dell’alcol. Non solo, si sono riservati di denunciarlo. Ma al momento gli unici indagati per lesioni sono loro due.



IL PRECEDENTE



Quanto è capitato domenica pomeriggio al McDonald non è per nulla legato all’episodio, avvenuto a febbraio, sempre davanti al fast food di piazzale della Stazione. In quella occasione era stato ferito un ragazzo dopo uno scontro di bande rivali devote allo stile rapper di gran voga nelle metropoli. E su questo fenomeno c’è la massima attenzione da parte di polizia e carabinieri.