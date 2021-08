PADOVA - «Mi ha detto che era appena uscito di galera, non aveva soldi e voleva a tutti i costi un panino gratis. Quando gli ho detto che non potevo darglielo prima mi ha morso un dito, poi con una chiave mi ha ferito dietro al collo». A parlare è Hotaki Atighollah, 31enne afghano che gestisce il Fast Kebab di corso del Popolo e che in questi giorni come tanti altri connazionali a Padova è impegnato nella disperata battaglia per portare con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati