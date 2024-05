PADOVA - Liti sempre più violente, minacce continue, in un'occasione anche con il coltello. E poi schiaffi, spinte, ciocche di capelli strappate, mani al collo, colpi in testa, sputi, mobili e oggetti distrutti. Hanno le tinte di un incubo collettivo gli ultimi due anni vissuti da una famiglia padovana. Un inferno quotidiano tra le mura domestiche che ha portato un padre, una madre e una giovane donna a denunciare il loro figlio e fratello. Lui, 23 anni, dopo mesi di aggressioni e minacce che avevano reso invivibile il clima in casa, è stato ora allontanato dall'abitazione di famiglia e colpito dal divieto di avvicinare i parenti, oltre a trovarsi indagato con l'accusa di maltrattamenti.

Scatta il Codice rosso

La misura è stata disposta nei giorni scorsi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova che ha accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Sergio Dini il 20 maggio. Una misura motivata dalle diverse prove emerse circa le violenze perpetrate dal ragazzo e dalla situazione di pericolo vissuta dai suoi familiari. In più occasioni infatti in casa sono intervenute le forze dell'ordine e, dopo un recente e violentissimo episodio, i parenti hanno deciso di sporgere denuncia. È così scattato il Codice rosso ed è stato aperto un fascicolo d'inchiesta in cui sono confluite le relazioni delle forze dell'ordine, la querela, le drammatiche testimonianze dei familiari e i referti del pronto soccorso. In occasione dell'episodio più recente, a inizio maggio, il padre e la sorella del 23enne sono infatti finiti all'ospedale.

La spirale di violenza

I comportamenti aggressivi sarebbero cominciati almeno un paio d'anni fa. Maltrattamenti sempre più frequenti e sempre più pronunciati, all'inizio verbali e poi anche fisici, scatenati da discussioni nate sempre per motivi banali o quando i familiari rifiutavano di assecondare le richieste, sempre più pressanti, del giovane. Il suo atteggiamento sarebbe diventato di giorno in giorno più intimidatorio, tanto che i parenti negli ultimi tempi, ormai terrorizzati anche per la propria incolumità, avrebbero iniziato a non opporsi più, nemmeno alle richieste più irragionevoli. Il ragazzo risulta seguito da un servizio psichiatrico, ma le terapie non sarebbero riuscite ad attenuare le sue condotte violente. Lo scorso anno in un'occasione avrebbe minacciato il padre brandendo un coltello, ma è quest'anno che la situazione è precipitata. In particolare a inizio maggio, quando nel giro di un'ora le forze dell'ordine sono dovute intervenire due volte. Durante una discussione tra il 23enne e il padre la sorella aveva infatti provato a sedare gli animi, ma il ragazzo aveva reagito prendendola per i capelli (con tanta forza da staccarle intere ciocche) e sbattendola per terra. Poi le aveva sputato in faccia, le aveva stretto le mani al collo e l'aveva picchiata, minacciando di usare anche una bottiglia di vetro. Il padre li aveva separati, erano arrivate le forze dell'ordine e il giovane aveva promesso di non essere più aggressivo, mostrando anzi di essersi ferito lui stesso nel parapiglia. Quaranta minuti dopo però in casa la violenza era nuovamente deflagrata. Il 23enne aveva di nuovo cercato di picchiare la sorella e il padre, per salvarla, aveva spinto il figlio, finito addosso a una lampada andata in frantumi. Tornata sul posto la pattuglia, stavolta insieme ai sanitari, il ragazzo era stato portato via in ambulanza. Al padre è stata poi refertata una lesione al timpano dovuta ai colpi in testa e alla ragazza una ferita alla mano e al polso.