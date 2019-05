Militanti Lega e C.Pound aggrediti: tre del Pedro denunciati e perquisiti

PADOVA - Individuati, perquisiti e denunciati tre militanti del centro sociale Pedro accusati di aver aggredito e picchiato la notte del 25 aprile presso il locale “Strasse Pub” nella zona del Ghetto l'ex consigliere comunale leghista Nicolò Calore e Alberto Bortoluzzi, referente provinciale di Casapound, rimasti entrambi lievemente feriti, che erano in compagnia di altre persone.



Le indagini della Digos della Questura di Padova, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di attribuire responsabilità penali per i reati percosse, danneggiamenti (entrambi in concorso) a carico dei tre militanti - L. R., C.M., M. T. - i quali questa mattina sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Sequestrati i capi di abbigliamento indossati dai militanti durante l’aggressione. Le indagini proseguono per individuare altri soggetti.

