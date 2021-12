Gira "armato" di bastone e colpisce una passante: 30enne portato in ospedale per un consulto psichiatrico

PADOVA - Si aggirava in strada nei pressi della Fiera di Padova impugnando un bastone di legno: dopo aver incrociato una donna a piedi, l'ha raggiunta colpendola sul fianco. Protagonista dell'episodio un pachistano di circa 30 anni, che è stato individuato e fermato da una volante della polizia.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei passanti che hanno assistito ai fatti e accompagnato la vittima, una donna dominicana di 45 anni, in ospedale. Ha riportato lesioni guaribili in tre giorni. Una volta accompagnato in questura lo straniero, che è regolare in Italia e non ha precedenti, è stato accusato di lesioni aggravate. Successivamente è stato portato in ospedale per un consulto psichiatrico.