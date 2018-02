Senza biglietto sul bus: «Non pago». E minaccia col coltello il controllore

PADOVA - Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia Ferroviaria di Padova per aver minacciato con un coltello da cucina un controllore di un bus che l'aveva ripreso perché era senza biglietto. L'indagato, un napoletano senza fissa dimora, ieri sera è salito senza biglietto sul Busitalia della linea Padova-Cittadella, al capolinea adiacente la stazione ferroviaria euganea. L'uomo ha poi sottolineato all'autista del mezzo la sua volontà a non regolarizzare il viaggio. È seguita una discussione alla quale è intervenuto un controllore che si è visto minacciare dal 44enne con un coltello da cucina. Il malcapitato ha trovato rifugio su un mezzo in sosta da dove ha chiesto l'intervento della della Polizia Ferroviaria che ha bloccato l'aggressore, denunciandolo. Il napoletano è risultato avere vari reati violenti contro la persona e contro il patrimonio e anche un divieto di ritorno nel comune di Padova per tre anni emesso dal questore euganeo nel luglio 2015.

