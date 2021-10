Aggressione nel carcere Due Palazzi: agente ferito finisce all'ospedale

PADOVA - Ennesima aggressione ieri pomeriggio, venerdì 1 ottobre, in carcere a Padova. Un detenuto italiano ha pesantemente danneggiato una cella e ha scagliato una bilancia metallica in direzione degli agenti della polizia penitenziaria che erano accorsi per sedare quella che sarebbe nata come una lite fra due detenuti. Un ispettore è stato colpito al braccio, rimanendo ferito. Il detenuto è stato portato all’ospedale per accertamenti psichiatrici, l’ispettore per le cure del caso.

È l’ultimo di una lunga serie di episodi analoghi che nelle ultime settimane si sono verificati nel carcere padovano Due Palazzi. I sindacati della polizia penitenziaria, nel denunciare le precarie condizioni di lavoro al ministero della giustizia e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, già nei giorni scorsi hanno proclamato lo stato di agitazione.