PADOVA - Hanno aggredito gli addetti alla sicurezza e alcuni clienti di un locale per poi scappare a bordo di un'auto. È successo intorno alle 4 della notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, in via dei Colli. Un gruppo di nordafricani si è diretto verso un locale con l'intenzione di attaccar briga. Prima hanno aggredito alcuni clienti e poi gli addetti alla sicurezza, intervenuti per mettere ordine. Subito dopo sono scappati via in auto. I poliziotti della squadra volanti, allertati, sono riusciti a bloccare il veicolo in fuga e uno degli stranieri a bordo è stato fermato. Gli altri sono scappati in direzioni diverse correndo a perdifiato.

La persona fermata è un 25enne con regolare permesso di soggiorno ed è stato arrestato per lesioni aggravate in concorso. Perquisendolo, gli agenti hanno scoperto che con sè aveva un tirapugni. Tra le persone aggredite, un addetto alla sicurezza e un cliente sono finiti in pronto soccorso, colpiti da una bottigliata in testa e i medici hanno dato una prognosi di sette giorni. Dentro l'auto i poliziotti hanno trovato un manganello telescopico in metallo e dei sassi: tutto sequestrato.

La stessa notte, intorno all'una, un'altra pattuglia è intervenuta in via dell'Ippodromo dove un cliente molesto, dopo essere stato invitato a uscire, ha aggredito un addetto alla sicurezza e ha riportato una frattura al braccio. Sono in corso accertamenti.