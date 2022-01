Aggredisce l'autista di un bus, lo costringe a scendere e si barrica dentro: arrestato

PADOVA - Un 23enne somalo, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato, ha aggredito l'autista di un bus della linea 10 la notte scorsa in via San Marco a Padova. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minaccia, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. L'uomo, salito sul bus fermo alla fermata, senza plausibile motivo, si è scagliato contro il conducente cercando di colpirlo attraverso il divisorio del posto di guida e dopo averlo costretto ad uscire, si è barricato all’interno del bus.

APPROFONDIMENTI PADOVA/SAN MARTINO In retromarcia contro l'auto dei Carabinieri per scappare:... CHIOGGIA Autista di Busitalia sviene al volante e centra otto automobili in... NORDEST Autista di Busitalia ha un malore alla guida e centra 8 auto a...

L’autista, da un vicino locale pubblico, ha chiamato i Carabinieri: i quali, giunti poco dopo si sono fatti aprire le porte dall’esterno (dall’autista) e sono saliti per identificare il cittadino straniero. Il somalo si è opposto ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione, nella quale un militare riportava lievi lesioni. Nel corso della perquisizione personale il somalo è stato trovato in possesso di due grossi sassi utilizzati per minacciare il conducente del pullman. Arrestato, su disposizione del Pm di turno, l'uomo è stato rimesso in libertà.