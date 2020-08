VILLANOVA - È lui il “salvatore” di Antonio Maggiolo e Luciana Sottovia, i coniugi settantanovenni che hanno subito l’aggressione di un trentacinquenne del Togo, Moustafa Mohammed, davanti all’ufficio postale. Un “eroe per caso” Giordano Bettini, 65 anni, piccolo artigiano nel ramo della pellicceria. É grazie al suo intervento che il giovane africano è stato messo in fuga per poi essere arrestato dai carabinieri.

IL RACCONTO

«Pioveva forte - racconta Bettini - e stavo facendo due passi. Mi trovavo in piazza quando ho visto un balordo di colore scaraventare fuori dall’auto una donna anziana. Poi lo stesso ha gettato a terra un altro anziano, che poi ho scoperto essere il marito della signora. Quando l’aggressore è salito in auto con l’intento di rubare la Lancia Musa mi sono avvicinato e gli ho urlato dietro di tutto. Gli ho detto di uscire, che non avrebbe rubato nulla. Mi è salita l’adrenalina a mille, quei due anziani in pericolo mi hanno moltiplicato le forze. La mia reazione deve averlo spaventato, sta di fatto che il balordo è uscito dall’abitacolo e si è allontanato». Giordano Bettini già qualche istante prima della tentata rapina ai due anziani aveva intuito che quell’uomo di colore, ben piazzato fisicamente e alto quasi due metri, potesse essere una persona sospetta. «Istintivamente ho tirato fuori il mio smartphone e gli ho scattato un paio di foto. Alla fine quelle immagini sono state molto utili perchè hanno consentito ai carabinieri di Vigodarzere accorsi prontamente sul posto di individuare il sospettato e di arrestarlo».

IL COMUNE

Sulla fallita rapina ai pensionati di via Puccini interviene anche il sindaco di Villanova di Camposampiero Cristian Bottaro. «Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei carabinieri: in ogni circostanza sono pronti ad intervenire. Non tollero nella maniera più assoluta episodi come questo. I nostri nonni - afferma - non vanno solo rispettati, ma tutelati ed amati». L’attenzione si sposta poi su Giordano Bettini: «Ringrazio pubblicamente il nostro concittadino che è prontamente intervenuto a difesa della signora e del marito e si è messo a disposizione delle forze dell’ordine per rintracciare quanto prima l’aggressore. Lo inviteremo al prossimo consiglio comunale e riceverà un riconoscimento a nome di tutta l’amministrazione comunale per quello che ha fatto».

Ieri Bottaro si è recato in via Puccini a casa di Antonio Maggiolo e della moglie Luciana per portare la propria vicinanza. «É una coppia molto nota in paese - conclude il sindaco - che proprio la scorsa estate ha partecipato con il Comune ai soggiorni climatici a Bellaria in compagnia di altri anziani del paese».

