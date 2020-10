PADOVA - L'avvocato Pietro Longo è stato aggredito oggi - 1. ottobre - a Padova. Indagini affidate alla Squadra mobile. Non si conoscono le condizioni del legale che ha 76 anni ed è stato senatore per Forza Italia nella XII legislatura nonchè avvocato di Silvio Berlusconi..



