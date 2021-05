Aggredisce la moglie con l'ascia: 50enne ricoverato

PADOVA - Aggredisce la moglie, una donna romena di 48 anni, con l'ascia in stile "Shining" (il film di Kubrick con Jack Nicholson) oltre che con minacce verbali, dopo un litigio per futili motivi avvenuto in casa. E' stato denunciato dai carabinieri di Padova C.A., 52 anni, nato in Romania. I militari hanno accertato che nel recente passato la donna era stata vittima di analoghi episodi di violenza mai denunciati. La donna non ha riportato ferite, il marito è stato ricoverato all'ospedale Sant'Antonio per essere curato dal suo stato di forte agitazione.