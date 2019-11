Arrivati due agenti cinesi, lavorano al fianco dei nostri carabinieri

PADOVA - Ieri pomeriggio sono arrivati a Padova due agenti di Polizia della Repubblica Popolare Cinese che affiancheranno, per tre settimane, i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri nello svolgimento di servizi congiunti. L'accordo, che prevede il coinvolgimento delle città italiane dove maggiormente si riscontra la presenza turistica di cittadini cinesi, interessa la città di Padova per la prima volta, in quattro anni, dall'inizio del rapporto di collaborazione tra le due polizie.

