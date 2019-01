Gli alloggi popolari non bastano: le seconde case in affitto ai poveri

di Francesco Cavallaro

ALBIGNASEGO - Zero alloggi Ater disponibili e il Comune affitta immobili di privati, per lo più seconde case, per le famiglie residenti meno abbienti. Undici, in totale, i nuclei che beneficiano di appartamenti reperiti sul libero mercato da palazzo Obizzi. Peraltro, le previsioni per l'anno in corso parlano chiaro, come sottolinea l'assessore competente in materia Valentina Luise: «Bisognerà trovare un'adeguata sistemazione a ulteriori quattro famiglie, in predicato di venire sfrattate». A tal proposito il Municipio ha già accantonato 62mila euro per pagare quota parte del canone d'affitto. «Stiamo affrontando una continua emergenza chiarisce lo stesso assessore . In attesa della nuova