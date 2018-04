«La mia casa è un hotel». 850 cittadini diventano albergatori con Airbnb

PADOVA - «La mia casa è un hotel». A metterlo nero su bianco sono stati 850 padovani che offrono in affitto abitazioni private con il sistema “Airbnb”. Un “nuovo turismo” che finora è stato sfruttato da 30mila turisti in visita a Padova. Un successo insomma in città e in provincia il portale che permette ai privati di affittare la propria abitazione o un parte di essa per brevi periodi a prezzi accessibili. I prezzi: si va dai 23 euro a notte a 400 euro. La clientela è soprattutto giovane e straniera. I soggiorni durano in media tre giorni, non solo in città ma anche in borghi e centri minori...

© RIPRODUZIONE RISERVATA