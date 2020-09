Aereo scompare, perso il contatto radio: intercettato da due ​Eurofighter

PADOVA - Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare hanno intercettato questa mattina un velivolo ultraleggero diretto a Padova che aveva perso il contatto radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile e lo hanno tenuto sotto controllo fin quando non è stato accertato che non vi erano problemi di sicurezza.



I due caccia del 36esimo Stormo di Gioia del Colle, in provincia di Bari, erano già in volo per raggiungere l'aeroporto militare di Grosseto da dove, nel pomeriggio, sarebbero decollati per effettuare un sorvolo sull'autodromo del Mugello in occasione del Gran premio della Toscana Ferrari 1000, quando sono stati dirottati dal Comando operazioni aerospaziale di Poggio Renatico (Ferrara) per identificare il velivolo.



Una volta raggiunto l'ultraleggero all'altezza di Altamura, è stata effettuata la prevista procedura di «visual identification» per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo e ripristinati i contatti radio, i caccia hanno proseguito il volo verso Grosseto mentre l'ultraleggero Eurostar ha proseguito il volo verso Padova, dove era diretto così come da piano di volo. © RIPRODUZIONE RISERVATA