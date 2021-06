PADOVA - I motivi per cui l'aereo è precipitato sono chiari. Non è chiaro, invece, come mai Egidio Gavazzi, 84 anni, con migliaia di ore di volo alle spalle, sabato pomeriggio all'Allegri abbia potuto fare quell'errore fatale che gli è costato la vita: arrivato lungo in atterraggio ha tentato un riattacco e non ce l'ha fatta ad alzarsi, andando a sbattere contro un albero e finendo poi nel parcheggio dell'ex distributore, schivando per un...

