PADOVA - Fino a poco tempo fa si vedeva il prefisso di Milano o Palermo e la faccenda finiva subito. Ora chiamano dai cellulari. C’è chi può difendersi ma ad esempio un anziano a cui viene detto che se non risponde sì a una serie di domande pagherà altri 50 euro di bolletta, oppure che deve cambiare per forza il gestore, comincerà ad andare in confusione. La stessa cosa per preadolescenti ormai attaccati al telefonino. «Riceviamo decine di segnalazioni al giorno - commenta Carlo Garofolini presidente dell’associazione consumatori Adico - Lo stalking commerciale avviene quasi esclusivamente attraverso numeri di cellulare. Le proposte arrivano da più parti: telefonia, luce e gas, pay tv. E non ci sono orari, non ci sono festivi. Credo che non esista una sola persona in Italia che non riceva almeno una o due telefonate di telemarketing al giorno. Chiamarlo stalking è pure un eufemismo». Esistono alcune app che aiutano a riconoscere le chiamate commerciali, si possono attivare filtri. Si può evitare di rispondere e richiamare poco dopo: se è un call center il più delle volte il numero risulterà inesistente. Il rischio è però quello di perdere una chiamata importante perché chi ha ci ha contattato poi non risponde più alla nostra contro-telefonata. Ora è anche attivo un nuovo servizio per segnalare al Garante della protezione dei dati personali le comunicazioni indesiderate.

LA PROPOSTA

«La nostra proposta, su questo fronte, è di vietare il telemarketing tramite cellulari – suggerisce Garofolini - Ma di certo si troverà il modo per aggirare anche questo provvedimento come si fa con il registro delle opposizioni. Insomma, o si introducono norme molto più restrittive, anche per quanto concerne la raccolta dei dati personali, o lo stalking proseguirà senza sosta, aumentando esponenzialmente nei prossimi mesi in vista della totale liberalizzazione del mercato dell’energia. Intanto chiediamo ai cittadini di segnalarci nei commenti del sito le proprie personali esperienze con il telemarketing selvaggio. Ogni racconto personale può essere spunto per nuove azioni e nuove segnalazioni. Attiveremo anche noi uno stalking nei confronti della autorità competenti».

LE TESTIMONIANZE

«Arrivano a chiamare anche due, tre volte al giorno, spesso usando messaggi pre-registrati e cambiando numero di cellulare ogni volta. Sono iscritto al Registro pubblico delle opposizioni ed ho già avanzato due denunce al Garante, ma niente, continuano imperterriti» scrive un uomo. «Ho un figlio, ormai adulto, con problemi che non vorrei qui elencare e ogni volta che squilla il telefono entro in uno stato di agitazione, penso che sia lui o chi per lui mi dia delle tristi notizie, ecco perché sono costretta a rispondere anche ai numeri sconosciuti e credetemi ogni volta è un colpo al cuore. Potrei sentirmi dire signora mi dispiace ma suo figlio è morto».