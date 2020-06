ARZERGRANDE/FOSSO' - Ha chiesto tutto al massimo. Per il pubblico ministero Elisabetta Spigarelli, Andrea Zuddas non merita il riconoscimento di alcuna attenuante e al termine della requisitoria in un processo per diversi reati a sfondo sessuale con minori ha presentato un conto salatissimo: 20 anni di reclusione.

Zuddas, 25 anni di Fossò (Venezia) e poi trasferitosi con la famiglia ad Arzergrande, in provincia di Padova, nella cui università studia informatica, è accusato di adescamento di minore, pornografia minorile, violenza e diffamazione per aver pubblicato alcune foto online come minaccia per chiedere sempre di più alle malcapitate.

Il modus operandi è lo stesso riscontrato in altri processi a suo carico. Secondo le risultanze delle indagini, egli prometteva provini e casting, poi quando arrivava la prima foto svestita ne chiedeva altre più spinte e, in caso di rifiuto, arrivavano le minacce di pubblicare sul web le prime immagini arrivate. La vicenda è molto complessa perché si articola in più anni, ha portato a tre distinti processi e complessivamente ha coinvolto una cinquantina di vittime. In gran parte si tratta di ragazze di meno di 18 anni, le quali si sono rivolte alla polizia postale che ha svolto le indagini in più regioni.



CONCORSI INESISTENTI

Le vittime hanno riferito di essere state attirate in trappola su Facebook, in pagine dal titolo ammiccante e quindi indotte ad inviare fotografie osé con la promessa di partecipare a inesistenti concorsi di bellezza. Sembrava un gioco divertente e le minorenni, lusingate e blandite, hanno inviato le foto. Ma, successivamente, le richieste sono diventate più specifiche ed insistenti e, a fronte dei primi rifiuti o di qualche titubanza, erano iniziate le minacce.



LA DIFESA: «COLPA DI UN HACKER»

La difesa sostenuta fin dall’inizio dai legali di Zuddas (che è stato anche sottoposto a perizia psichiatrica che lo ha ritenuto capace di intendere e volere) è stata che il suo profilo sarebbe stato rubato da un hacker e che quindi anche lui sarebbe stato una vittima di questa vicenda.

Lo studente era stato condannato nel 2018 a 2 anni e 4 mesi per reati molto simili. Sentenza confermata in appello, con altri 5 capi di imputazione ancora pendenti in primo grado. Lo scorso novembre, in un processo parallelo con 59 imputazioni di fronte al giudice Gilberto Stigliano Messuti, il Pm Spigarelli aveva chiesto per Zuddas 10 anni di reclusione. Nel corso dell’attuale processo, di fronte al giudice Marta Paccagnella, Spigarelli ha sostenuto che Zuddas ha continuato a fare le stesse cose anche dopo essere stato scarcerato l’ultima volta, che non merita attenuanti, e che tra l’altro non ha mai risarcito le vittime né si è fatto mai interrogare. La vittima principale è una sedicenne del Padovano che ha detto di aver subito ricatti osé per 4 lunghi anni e che sarebbe stata nuovamente minacciata dopo la scarcerazione. Per lei e la sua famiglia, che si è costituita parte civile con gli avvocati Pascale De Falco e Serena Pecin sono stati chiesti 250 mila euro di danni. Oltre alla ragazza, fra le parti offese rilevate in 31 capi di imputazione, altre due si sono costituite parte civile. Sentenza il 22 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA