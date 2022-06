PADOVA - È scomparso venerdì Paolo Speranza, notaio molto conosciuto e stimato in città, dopo aver raggiunto la veneranda età di 92 anni. Il professionista ha gestito diversi studi notarili nel padovano, per poi andare in pensione circa dieci anni fa e lasciare l'attività nelle mani dei figli. Nato nel maggio del 1932 a Roma, laureato in giurisprudenza nel '55 nella capitale, la sua carriera notarile era cominciata nel '57 a Cagliari, dove conobbe la sua consorte, per continuare poi, una decina d'anni dopo ad Este, ed infine a Padova, dove finalmente mise radici. La moglie Bianca Maria ed i figli Riccardo e Laura lo ricordano affettuosamente come un uomo «la cui presenza si sentiva» e che, pertanto, lascia improvvisamente un enorme vuoto. «L'aver vissuto la guerra durante l'adolescenza, gli aveva probabilmente dato una prospettiva altruistica della vita - racconta la figlia Laura, avvocato presso il rinomato studio notarile Speranza -. Era un uomo di fede, socievole, spontaneo, trasparente. Sempre disponibile, era solare, amava il suo lavoro e la sua famiglia. Vivace e intraprendente, curioso e appassionato, amava l'arte, la storia, la poesia, la musica classica. Suonava il pianoforte, leggeva Dante. Aveva temperamento e gusto, una sua opinione su ogni cosa e nessuna remora nel manifestarla apertamente». Il figlio Riccardo, che ha intrapreso la carriera notarile come il padre, aggiunge: «Per quanto adulti si possa essere, non si è mai pronti a perdere un genitore». Le esequie di Paolo Speranza si terranno domani mattina, 16 giugno, alle 10.30 presso la chiesa di Santa Sofia.

Un secondo lutto ha segnato la città in questi giorni. A 73 anni è morto un altro stimato notaio, Gianluigi Giavi. Il professionista ha lavorato fino a un anno fa nel suo studio in corso Garibaldi a Padova. L'uomo, da sempre, si è concentrato sul settore della funzione pubblica. Molto appassionato nelle discussioni, il notaio Giavi amava approfondire ogni aspetto legale. I colleghi che tanto lo apprezzano, lo ricordano come una persona elegante, con una vasta cultura e interessata al sociale. Il commiato è previsto domani, alle 18, in via Turazza 23 presso le onoranze funebri Santinello.