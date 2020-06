San Pellegrino cede il marchio Acqua Vera, ma mantiene lo stabilimento padovano

PADOVA - Il gruppo Sanpellegrino ha comunicato oggi l'intenzione di cedere il marchio «Acqua Vera» ad AQua Vera Spa, azienda che fa capo alla famiglia Quagliuolo, proprietaria di S.I.Con, con la partecipazione di manager con esperienza nel settore dell'imbottigliamento.



L'accordo prevede inoltre l'acquisizione da parte di AQua Vera Spa degli stabilimenti di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) e di Castrocielo (Frosinone). Il sito produttivo di San Giorgio in Bosco (Padova) rimarrà invece di Sanpellegrino e, oltre a continuare a produrre le bibite del Gruppo, proseguirà l'attività di imbottigliamento dell'acqua minerale Vera, in virtù di un accordo di co-packing.



La cessione di Acqua Vera rientra nel processo di focalizzazione che permette a Sanpellegrino di concentrare i propri investimenti sullo sviluppo dei brand premium a livello italiano e internazionale. AQua Vera Spa si focalizzerà sullo sviluppo del brand con l'obiettivo di consolidarne la competitività sul mercato italiano, garantendo la piena continuità occupazionale nei due stabilimenti in via di acquisizione. Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA