Lavori stradali, via Tiepolo chiusa per tre settimane La mappa

PADOVA - (Al.Rod.) Scatta questa mattina la chiusura parziale di via Tiepolo. AcegasApsAmga informa la cittadinanza che, per consentire i lavori legati all'estensione di una condotta fognaria, da oggi a venerdì 16 dicembre il tratto di via Giovanni Battista Tiepolo tra i civici 44 e 50 rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle 7.30 alle 18.



Contestualmente sarà invertito l'attuale senso di circolazione nella stessa via Tiepolo (tra vicolo San Massimo e via Ognissanti) e verrà istituito il senso unico alternato nei tratti compresi tra l'area di cantiere e, rispettivamente, vicolo San Massimo e via Orus per lo stesso periodo e negli stessi orari. Le modifiche sono state concordate con la polizia municipale e il Reparto mobilità del Comune.Domani, intanto, i mezzi di AcegasApsa saranno impegnati nelle Pulizie intensive in zona Palestro. L'intervento riguarderà via Palestro e via Monte Cengio. Le pulizie saranno realizzate con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino: si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, seguito da un lavaggio stradale approfondito e sarà effettuata un'accurata pulizia delle caditoie con idropulitrice. L'intervento durerà indicativamente dalle 5 alle 11. In questo lasso di tempo le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta, per consentire di intervenire sull'intera superficie e agevolare l'operatività dei mezzi. Palazzo Moroni ha già emesso un'ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell'intervento.