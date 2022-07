Accordo alla Nar dei Righetti: ai 230 dipendenti bonus di 1.850 euro

LEGNARO - Nar spa, storica azienda padovana da 60 anni attiva nella produzione di nastri adesivi, ha deciso di premiare i suoi 230 dipendenti con un integrativo di 1.850 euro.

La società, che oltre alla sede storica di Legnaro ha stabilimenti anche a Brugine e a Schio, nell'Alto Vicentino, ha manifestato da sempre una particolare attenzione agli andamenti economici globali e italiani, accompagnando la propria forza lavoro nel superamento delle difficoltà anche di natura economica.

LA BUSTA PAGA

Il forte aumento delle utilities, gas e energia elettrica, il caro carburanti, il caro spesa hanno spinto l'azienda a riconoscere 1.850 euro di integrativo a tutti i collaboratori. Questo si somma ad altri riconoscimenti di natura economica come la quattordicesima, la mensa aziendale con costo di un solo euro, le maggiorazioni nei turni pomeridiani e notturni, oltre a quelli del contratto nazionale, ed ad altre maggiorazioni per singoli reparti produttivi.

La firma dell'accordo è stata favorita dai buoni rapporti con le organizzazioni sindacali provinciali: nella trattativa portata a termine felicemente, Nar è stata affiancata dall' avvocato Claudio Fontanella di Assindustria Venetocentro che con la direzione aziendale Nar, Manuela de Paolis per Filctem Cgil, Dino Maneo per Uiltec e Fabrizio da Lio per la Femca Cisl, ha sottoscritto l'accordo.

Carlo Maria Righetti e Giorgio Righetti, rispettivamente amministratore delegato e direttore del personale del gruppo sottolineano: «Vogliamo scommettere sulla manifattura e sulle professionalità di tutti i collaboratori, augurandoci di continuare ad essere attrattivi nei confronti dei nuovi assunti e di rappresentare una buona opportunità di lavoro verso nuove forze, anche in considerazione dello sviluppo e degli investimenti futuri».

LA PRODUZIONE

L'azienda, leader nella produzione di nastri adesivi, sviluppa un fatturato di circa 80 milioni di euro, ed è presente nel mercato mondiale, grazie ad una sana politica espansiva avviata dal fondatore Antonio Righetti, figura di imprenditore illuminato, che ha ricoperto incarichi importanti nell'imprenditoria veneta, scomparso nel 2016, ma attivo anche in campo associativo e sociale. La Nar Spa è tuttora saldamente in mano alla famiglia Righetti.