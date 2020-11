Acconciatore cultore di bodybuilding bronzo ai Campionati europei

CAMPOSAMPIERO - Fabio Calabrigo fa l'acconciatore e conduce un suo salone in centro storico a Camposampiero. Ma, all'uscita dei clienti, si dedica alla cura di se stesso, e lo fa in maniera quasi maniacale. Tutte le sere si reca in una palestra cittadina e senza lesinare tempo e fatica si allena con passione ed entusiasmo . Una dedizione che ne ha recentemente premiato la costanza. Fabio infatti, visto che i risultati conseguiti sulla sua struttura muscolare in anni di lavoro erano lusinghieri, ha deciso di partecipare ai Campionati europei di fitness e bodybuilding che si sono svolti la scorsa settimana a Perugia. Ed è tornato con una grossa medaglia di bronzo. «Sono felicissimo perché era la prima esperienza internazionale, sapevo che ci sarebbero stati concorrenti fortissimi provenienti da tutta Europa - racconta - . Ringrazio il mio allenatore Francesco Paleari e Annita Lavecchia, l'artefice principale della mia evoluzione, oltre a coloro che mi hanno sostenuto e incoraggiato in questa avventura». La prima internazionale di tale importanza, ma la terza gara in un mese, per lui, con l'intento di beneficiare al massimo di uno stato di forma smagliante. «Un grazie di cuore al mio allenatore Nicola Ongarato, la quercia tedesca, che mi ha supportato nella mia sfida, nonostante le restrizioni anticovid». Luca Marin

