Padova. Accoltellato all'alba all'interno di un appartamento: 27enne ricoverato in ospedale, è grave

PADOVA - Accoltellato un 27enne italiano all'interno di un appartamento in via Falloppio a Padova. Il fatto è accaduto questa mattina, 12 gennaio, molto presto. Il giovane si trova ora ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi.

In tarda mattinata sono state portate alla caserma dei carabinieri tre persone per essere ascoltate: sono coetanei della vittima, due ragazze e un ragazzo.

+++ Notizia in aggiornamento +++