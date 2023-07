Padova. Accoltellati i rivali, arrestati i due giovani che erano scappati

PADOVA - Arrestati ieri sera, 23 luglio, i due giovani scappati dopo l'accoltellamento avvenuto in via Dorighello a Padova.

Sono stati fermati dalla polizia stradale a Palmanova.

Nel primo pomeriggio di ieri un 24enne è morto in una pozza di sangue, verosimilmente per ferite da taglio. Altri due suoi connazionali di 26 e 28 anni sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Dopo i fatti due giovani erano scappati a bordo di una Clio rossa, arrestati ieri. Il sospetto è che siano stati loro gli autori dell'agguato.

Tutto è accaduto poco prima delle 14. Prima un litigio, poi i residenti hanno sentito gridare «Male ambulanza» in un italiano stentato. Un residente, accorso per vedere cosa stava accadendo, ha trovato un uomo riverso sul pavimento agonizzante in una pozza di sangue. Era il 24enne che, di lì a poco, sarebbe morto: crollato a terra e immobile, teneva socchiusa la porta con un piede. Poco distanti, all'esterno dell'androne, sotto il portico interno, i due feriti chiedevano aiuto. Immediato l'arrivo dell'ambulanza dei sanitari del Suem 118, poi sono giunti sul posto anche i carabinieri. Stando alle testimonianze dei residenti, pare che i due coinquilini del terzo piano siano risaliti in casa, abbiano messo qualcosa in una valigia, preso le chiavi dell'auto e siano fuggiti.