Accessori di Gucci taroccati: maxi sequestro e denunce al China Ingross

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Nell’ambito dei controlli anti contraffazione e abusivismo commerciale, predisposto dal Comando della, i Baschi Verdi hanno individuato due società, gestite da cittadini di etnia cinese, che vendevano accessori di moda (fibbie, fiocchi, etichette, medagliette) col marchio “Gucci” contraffatto.La perquisizione dei locali commerciali, presso il Centro Ingrosso Cina, hanno portato i finanzieri a sequestrare oltre 8.000 articoli, con il noto marchio fiorentino, privi di involucri protettivi, scatola contenitore e cartellini attestanti i certificati di qualità e garanzia che generalmente accompagnano i prodotti originali.I titolari delle due ditte individuali sono stati denunciati presso la Procura di Padova e la merce sequestrata per essere poi distrutta all’esito degli accertamenti definitivi. Gli operanti hanno proseguito le attività presso una terza ditta, anch’essa gestita da un cittadino cinese sempre all’interno del Centro Ingrosso Cina, rinvenendo 158.188 articoli potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore, in quanto privi delle indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti da