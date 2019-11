di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CITTADELLA - L'allora medico del pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, il dottore Roberto La Rocca, è stato condannato in rito abbreviato davanti al Gup Margherita Brunello a 2 anni e 4 mesi per violenza sessuale ai danni di tre sue pazienti. Il pubblico ministero Giorgio Falcone, titolare delle indagini, aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi, ma per tre casi il camice bianco è stato assolto. LE TRE VITTIME I tre episodi che hanno portato alla condanna il medico, 45 anni originario di Messina ma...