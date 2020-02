Professore vittima di abusi sessuali mentre frequentavail seminario vescovile di Treviso. Le ultime notizie sul caso diGianbrunoCecchin che ha reso pubbliche le violenze e le minacce, dicendoanche di avere un diario nel quale ha annotato tutto quello cheè successo. Oggi alla sua vicenda si aggiunge untassello.

Violenza sessuale e minacce aggravate. Queste le ipotesi di reatoindicate nell'esposto che questa mattina l'avvocato LauraBortolamei depositerà alla Procura della Repubblica delTribunale di Padova, per conto del suo assistito, GianbrunoCecchin, 48 anni, di Galliera Veneta ma domiciliato aVerona. L'uomo nei giorni scorsi ha reso pubblici, a29 anni di distanza, abusi sessuali e minacce, che, a suo dire,avrebbe subito durante l'anno di frequentazione, dopo ildiploma di scuola superiore, del seminario di Treviso. Aveva 19anni. Chiamati in causa don Paolo Carnio, attuale guidadella parrocchia di San Donà di Piave(Venezia) e don Livio Buso, parroco di SanMartino di Lupari (Padova).Quest'ultimo dal pulpito si è dichiarato assolutamenteestraneo alle accuse, ha invitato a pregare per lui e per Cecchin,che ha denunciato per calunnia e diffamazione. Nessunadichiarazione invece da parte dell'altro sacerdote. «Conil mio legale stiamo valutando di denunciare anche il vescovo diVittorio Veneto - afferma Cecchin - è intervenuto sullastampa senza conoscermi esprimendo giudizi fortissimi».



