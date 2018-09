Organizzatore di gite religiose abusò di un ragazzino: condannato

PADOVA - Il Tribunale collegiale di Padova ha condannato oggi a 6 anni di detenzione un torinese 57enne riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino. Il fatto avvenne nei giardini vicini alla Basilica del Santo a Padova. L'imputato era un'organizzatore di gite a scopo religioso ed era in visita alla città e alla chiesa dedicata a Sant'Antonio. Il pm aveva chiesto per l'uomo una condanna maggiore, 6 anni e 4 mesi. Quello consumato nei giardini a Padova sarebbe stato in ordine di tempo il primo di tre episodi di violenza commessi dall'uomo sul minorenne.

